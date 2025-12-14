C’è anche la vigilia di Natale romagnola degli anni ’50 | viaggio nella tradizionale mostra dei presepi

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La vigilia di Natale degli anni ’50 in Romagna rivive nella tradizionale mostra dei presepi di Forlì, giunta alla sua 36ª edizione. Questa rassegna, aperta tutti i giorni fino al 6 gennaio, offre un affascinante viaggio tra le tradizioni natalizie della regione, con orari pomeridiani che permettono di immergersi nell’atmosfera festiva e di ammirare le creazioni artigianali.

Inaugurata la 36esima rassegna Presepi Città di Forlì. La mostra è visitabile tutti i giorni fino al prossimo 6 gennaio coi seguenti orari: feriali 15-18.30 e festivi 15-19.30. Presenta l'esposizione Andrea Donori, presidente della sede forlivese dell’Associazione italiana amici del presepio. Forlitoday.it

c8217232 anche la vigilia di natale romagnola degli anni 821750 viaggio nella tradizionale mostra dei presepi

© Forlitoday.it - C’è anche la vigilia di Natale romagnola degli anni ’50: viaggio nella tradizionale mostra dei presepi