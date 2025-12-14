C’è anche la vigilia di Natale romagnola degli anni ’50 | viaggio nella tradizionale mostra dei presepi
La vigilia di Natale degli anni ’50 in Romagna rivive nella tradizionale mostra dei presepi di Forlì, giunta alla sua 36ª edizione. Questa rassegna, aperta tutti i giorni fino al 6 gennaio, offre un affascinante viaggio tra le tradizioni natalizie della regione, con orari pomeridiani che permettono di immergersi nell’atmosfera festiva e di ammirare le creazioni artigianali.
Inaugurata la 36esima rassegna Presepi Città di Forlì. La mostra è visitabile tutti i giorni fino al prossimo 6 gennaio coi seguenti orari: feriali 15-18.30 e festivi 15-19.30. Presenta l'esposizione Andrea Donori, presidente della sede forlivese dell’Associazione italiana amici del presepio. Forlitoday.it
