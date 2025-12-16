Dopo tanta pioggia torna il sole ma è solo una breve tregua | weekend e vigilia di Natale a rischio maltempo

Dopo giorni di pioggia incessante, il sole fa temporaneamente capolino, offrendo una breve pausa. Tuttavia, le previsioni meteo segnalano un ritorno del maltempo durante il weekend e la vigilia di Natale, con nuvole e possibili precipitazioni che mettono a rischio le festività. Resta aggiornato sulle condizioni climatiche per pianificare al meglio le tue attività.

Dopo una giornata di pioggia incessante il meteo promette una breve tregua prima di tornare a vedere il cielo pieno di nuvole. “La perturbazione collegata a una depressione mediterranea - spiega Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com - è destinata a lasciare la Sicilia dalle prime ore di mercoledì 17. Agrigentonotizie.it

