Dopo tanta pioggia torna il sole ma è solo una breve tregua | weekend e vigilia di Natale a rischio maltempo
Dopo giorni di pioggia incessante, il sole fa temporaneamente capolino, offrendo una breve pausa. Tuttavia, le previsioni meteo segnalano un ritorno del maltempo durante il weekend e la vigilia di Natale, con nuvole e possibili precipitazioni che mettono a rischio le festività. Resta aggiornato sulle condizioni climatiche per pianificare al meglio le tue attività.
Dopo una giornata di pioggia incessante il meteo promette una breve tregua prima di tornare a vedere il cielo pieno di nuvole. “La perturbazione collegata a una depressione mediterranea - spiega Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com - è destinata a lasciare la Sicilia dalle prime ore di mercoledì 17. Agrigentonotizie.it
Dopo la pioggia
Un vortice di forti piogge e nevicate: dove colpiranno - Una perturbazione riporta tanta pioggia su gran parte delle nostre regioni: nevicate abbondanti sull'arco alpino, ecco i quantitativi previsti e cosa accadrà dopo la fase di maltempo ... msn.com
Pioggia: torna il Maltempo, ma ci sono aggiornamenti sulle date - Dopo una lunga fase fin troppo mite per il calendario, ci attende una decisa svolta stagionale che riporterà il maltempo, con la pioggia attesa su molte regioni. ilmeteo.it
Finalmente dopo tanta stabilità altopressoria tornano un po' di precipitazioni. Dico finalmente perché i livelli di inquinanti potranno abbassarsi anche se rimarremo in un quadro di eterno autunno. Infatti i giorni che ci aspettano sino a Natale saranno ancora aut - facebook.com facebook
