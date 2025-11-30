Sole e temperature in risalita inizio settimana col sereno ma la tregua sarà breve

Baritoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si apre con un miglioramento, sul fronte meteo, la nuova settimana sulla Puglia e sul territorio barese. Dopo giorni di instabilità e rovesci sparsi, già nel corso della domenica hanno fatto ritorno condizioni più stabili, con il sole che ha preso il posto delle nuvole. Ma sarà una tregua di. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Ritorna l’anticiclone africano, caldo e temperature in risalita. Ma al Nord non mancheranno i temporali - Dopo una settimana caratterizzata da temporali, a tratti anche violenti come quelli registrati domenica, l'Italia sarà nuovamente investita ... Si legge su quotidiano.net

sole temperature risalita inizioPrevisioni meteo in Italia. Domenica con il sole, ma da inizio settimana tornano pioggia e neve - L’ultima domenica del mese vedrà invece condizioni decisamente più stabili su buona parte dell’Italia con prevalenza di sole al Centro Sud e solo il passaggio di nubi al Nord. Segnala repubblica.it

Clima mite fino a sabato poi temperature in risalita ma senza ondate di calore - Le temperature sono cambiate rapidamente e se fino a pochi giorni fa era difficile avere nottate serene, adesso è necessaria almeno una leggera coperta. Come scrive laprovinciapavese.gelocal.it

Cerca Video su questo argomento: Sole Temperature Risalita Inizio