Auto a fuoco sotto il cavalcavia della FiPiLi

Un’auto ha preso fuoco venerdì sera alle 21,30 in via Trento a San Miniato, a causa di un cortocircuito nel vano motore. La vettura, parcheggiata vicino al cavalcavia della FiPiLi, si è rapidamente incendiata, attirando l’attenzione dei residenti e dei passanti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.

San Miniato (Pisa), 14 febbraio 2026 – Nella serata di venerdì un'auto è andata a fuoco intorno alle 21,30 in via Trento, a San Miniato. La vettura era sotto un cavalcavia della Firenze-Pisa-Livorno. I vigili del fuoco di Pisa hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area. L'auto parcheggiata è andata distrutta nell'incendio, ma non ci sono feriti e il cavalcavia non ha riportato danni per il calore sprigionato. Sul posto anche i carabinieri di San Miniato per i rilievi di loro competenza.