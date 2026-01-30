Fipili incendio di un’auto | intervento dei vigili del fuoco paura per un automobilista

Un automobilista si è trovato di fronte a un incendio sulla Fipili. Sentendo un odore di bruciato, è sceso dall’auto e ha visto il veicolo avvolto dalle fiamme. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per spegnere l’incendio, che ha causato paura e disagio a chi percorre quella strada. Nessuno è rimasto ferito.

Santa Croce sull'Arno, 30 gennaio 2026 – L'automobilista ha sentito l'odore di bruciato, e ha solo fatto in tempo a scendere e a vedere la sua auto avvolta dalle fiamme. Accade nel tardo pomeriggio di venerdì 30 gennaio sulla Fipili, in direzione Pisa, all'altezza dello svincolo di Santa Croce sull'Arno. L'auto ha iniziato a emettere fumo. L'automobilista si è fermato e ha immediatamente chiamato i vigili del fuoco. Arrivati dal comando di Pisa. Il personale ha subito spento l'incendio, occupandosi quindi di mettere in sicurezza il veicolo. Insieme ai vigili del fuoco sono intervenuti anche Polizia Stradale e personale di Avr, l'azienda che gestisce la Fipili, per il ripristino della carreggiata.

