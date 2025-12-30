Etna escursionista disperso sul versante nord | ricerche in corso

Un escursionista è scomparso sul versante nord dell’Etna, nei pressi del Rifugio Citelli, in zona Serra delle Concazze. I vigili del fuoco di Catania stanno conducendo le ricerche per rintracciarlo. L’intervento è in corso per garantire la sicurezza del turista e valutare eventuali rischi nella zona.

I vigili del fuoco del Comando provinciale di Catania in azione per un intervento di soccorso per un turista disperso sul versante nord dell'Etna, nei pressi del Rifugio Citelli, in zona Serra delle Concazze (Etna Nord). Sul posto stanno operando le squadre del distaccamento di Riposto, del distaccamento volontario di Linguaglossa e il nucleo Saf (Speleo Alpino Fluviale) del Comando provinciale.

Etna, soccorso un turista disperso nei pressi del rifugio Citelli - I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono attualmente impegnati in un intervento di soccorso per un turista disperso sul versante nord dell'Etna ... italpress.com

Disperso un turista sull'Etna, sono in corso le ricerche - Un intervento per la ricerca di un turista dispero è in corso sul versante Nord dell’Etna, nei pressi del Rifugio Citelli, in zona Serra delle Concazze. catania.gds.it

