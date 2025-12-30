Turista disperso sul versante nord dell’Etna ricerche ancora in corso

Al momento, i vigili del fuoco di Catania stanno conducendo le operazioni di ricerca di un turista disperso sul versante nord dell’Etna, nelle vicinanze del Rifugio Citelli, zona Serra delle Concazze. Le ricerche sono ancora in corso, mentre le autorità monitorano la situazione e cercano di localizzare la persona scomparsa in questa area dell’Etna.

