Turista disperso sul versante nord dell’Etna ricerche ancora in corso

Da cataniatoday.it 30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al momento, i vigili del fuoco di Catania stanno conducendo le operazioni di ricerca di un turista disperso sul versante nord dell’Etna, nelle vicinanze del Rifugio Citelli, zona Serra delle Concazze. Le ricerche sono ancora in corso, mentre le autorità monitorano la situazione e cercano di localizzare la persona scomparsa in questa area dell’Etna.

I vigili del fuoco del comando provinciale di Catania sono attualmente impegnati in un intervento di soccorso per un turista disperso sul versante nord dell’Etna, nei pressi del Rifugio Citelli, in zona Serra delle Concazze (Etna Nord). Sul posto stanno operando le squadre dei vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

turista disperso sul versante nord dell8217etna ricerche ancora in corso

© Cataniatoday.it - Turista disperso sul versante nord dell’Etna, ricerche ancora in corso

Leggi anche: Elicottero disperso tra Toscana e Marche, a bordo l’imprenditore Mario Paglicci e Fulvio Casini. Ricerche ancora in corso

Leggi anche: Ricerche in corso al ponte di Paderno: 51enne disperso nelle acque dell'Adda

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

turista disperso versante nordTurista disperso sull’Etna: in corso le operazioni di ricerca - I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono attualmente impegnati in un intervento di soccorso per un turista disperso sul versante nord dell’Etna, nei pressi del Rifugio Citelli, in zo ... gazzettinonline.it

Cortina, trovata morta l'escursionista dispersa da ieri vicino al Rifugio Biella: è precipitata per 100 metri finendo all'interno di una fessura - È stata ritrovata senza vita l'escursionista dispersa dal pomeriggio di ieri dal Rifugio Biella. ilgazzettino.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.