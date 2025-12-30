Turista disperso sul versante nord dell’Etna ricerche ancora in corso
Al momento, i vigili del fuoco di Catania stanno conducendo le operazioni di ricerca di un turista disperso sul versante nord dell’Etna, nelle vicinanze del Rifugio Citelli, zona Serra delle Concazze. Le ricerche sono ancora in corso, mentre le autorità monitorano la situazione e cercano di localizzare la persona scomparsa in questa area dell’Etna.
I vigili del fuoco del comando provinciale di Catania sono attualmente impegnati in un intervento di soccorso per un turista disperso sul versante nord dell’Etna, nei pressi del Rifugio Citelli, in zona Serra delle Concazze (Etna Nord). Sul posto stanno operando le squadre dei vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
