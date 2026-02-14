In bici scappa dalla polizia | va poco lontano in tasca tirapugni e cocaina

Un ragazzo di 26 anni ha tentato di scappare in bicicletta dalla polizia nel quartiere di piazzale Marassi venerdì sera, portando con sé cocaina e un tirapugni. La volante lo ha notato intorno alle 23, quando ha visto il giovane accelerare improvvisamente appena ha visto le luci delle sirene. Il tentativo di fuga è durato poco, e il ragazzo è stato fermato poco distante. Durante il controllo, gli agenti hanno trovato droga e l’arma nascosta in tasca.

Durante un intervento a piazza Cavour, la polizia ha fermato e denunciato un uomo di 42 anni responsabile di spaccio di droga.

Un uomo di 40 anni è stato arrestato nel quartiere Quarticciolo dopo aver tentato di scappare dai carabinieri.

