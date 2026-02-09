Quarticciolo | scappa al controllo e prova ad investire un carabiniere in tasca della cocaina

Un uomo di 40 anni è stato arrestato nel quartiere Quarticciolo dopo aver tentato di scappare dai carabinieri. L’uomo ha messo in atto una fuga, provando anche ad investire un militare, ma è stato subito fermato. In tasca aveva della cocaina, che ha confermato i sospetti degli agenti, e ora si trova in manette con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e spaccio di droga.

Con la cocaina in tasca ha provato a fuggire ai carabinieri provando a investire un militare. Un 40enne poi bloccato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.In fuga sullo scooter a noleggioL'uomo, un 40enne romano con precedenti.

