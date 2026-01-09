Roma | albero cade a Villa Borghese e’ il terzo in pochi giorni nessun ferito

Nella mattina di oggi, un albero è caduto all’interno di Villa Borghese, nel parco di Roma, lungo il viale d’ingresso di via Pinciana. Si tratta del terzo incidente simile in pochi giorni, fortunatamente senza feriti. L’episodio solleva attenzione sulla sicurezza delle alberature pubbliche e sulla manutenzione degli spazi verdi nel patrimonio cittadino.

All'alba di oggi, un albero è crollato all'interno di Villa Borghese, uno dei parchi più iconici di Roma, precisamente sul vialetto che porta all'ingresso di via Pinciana. Il tronco dell'albero si è spezzato a causa dell'ammaloramento delle radici, un fenomeno che può verificarsi in seguito a condizioni climatiche avverse. Fortunatamente, non si registrano feriti tra i passanti o i visitatori del parco. Questo evento segue una serie di episodi simili: si tratta infatti del terzo albero che crolla in pochi giorni a causa del maltempo che ha recentemente colpito la Capitale, dopo i due pini caduti in via dei Fori Imperiali.

