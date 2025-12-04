Da Degas a Kandinskiji | i capolavori dell' impressionismo in mostra a Roma

Dai pionieri dell’impressionismo, come Degas e Renoir, ai protagonisti delle avanguardie parigine Matisse e Picasso, passando per le innovazioni di Van Gogh fino a Kandinsky e Beckmann.Dal Detroit Institute of Arts arriva al Museo dell’Ara Pacis di Roma una selezione straordinaria di cinquantadue. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Da Degas a Kandinskiji: i capolavori dell'impressionismo in mostra a Roma

