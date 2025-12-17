L’eredità del maestro Sala I capolavori in mostra

Nell’anno del Giubileo della Speranza, si celebra l’eredità del maestro Andrea Sala attraverso una mostra dedicata ai suoi capolavori. Un’occasione per riscoprire l’importanza dell’arte e della cultura come strumenti di speranza e crescita, in un percorso che unisce passato e presente sotto la guida di Rita Capurro, direttrice del Museo e Tesoro del Duomo di Monza.

Nell'anno del Giubileo della Speranza, chi più degli insegnanti sogna un futuro per i giovani all'insegna della cultura, dell'arte e della bellezza? "Questo - spiega Rita Capurro, direttrice del Museo e Tesoro del Duomo di Monza - è il filo conduttore che lega la figura di Andrea Sala al Museo del Duomo. Perciò gli abbiamo dedicato una mostra per ricordarlo nel decimo anniversario della morte. Fu maestro di affresco e fondatore della scuola di affresco di Monza, insegnante generoso, disegnatore e pittore". Nata dalla collaborazione tra il museo e l'associazione artistica Scuola di affresco Andrea Sala, l'esposizione propone una selezione di capolavori del maestro che ne raccontano la vita, il legame con la città, il metodo di insegnamento.

