Impigliato in una recinzione ladro muore dissanguato

Un ladro è morto dissanguato ieri sera sulle colline di Arezzo dopo essere stato ferito mentre cercava di scappare dalla proprietà. La vicenda si è svolta quando i proprietari della villa hanno sorpreso l'intruso e hanno cercato di bloccarlo. Durante la fuga, il ladro si è impigliato in una recinzione e si è ferito gravemente, perdendo molto sangue prima di soccombere.

