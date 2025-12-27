TNA | Ufficiale la card per il primo episodio di iMPACT del 2026

Il prossimo episodio di iMPACT sarà il primo del 2026 e il penultimo in onda su AXS TV. In attesa della partenza del nuovo corso su AMC Networks previsto il 15 gennaio (due giorni prima del PPV Genesis), ci saranno gli ultimi tasselli da limare, ovvero quelli provenienti dai tapings di El Paso, TX. Nello specifico vedremo Frankie Kazarian difendere il titolo mondiale TNA contro il vincitore della battle royal valida per la #1 contendership, Bear Bronson. Inoltre Mustafa Ali affronterà Home Town Man; il campione International, Channing “Stacks” Lorenzo & Arianna Grace faranno la loro prima comparsa assieme dopo quanto fatto da Arianna nei confronti di suo padre Santino Marella nel post Steel Cage match. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

