Pronto soccorso Tanti | Situazione oltre il limite dalla Regione servono risposte per la sanità aretina
La vicesindaca di Arezzo, Lucia Tanti, interviene sulla situazione del pronto soccorso dell’ospedale San Donato, evidenziando la necessità di risposte concrete da parte della Regione per il miglioramento della sanità nel territorio. La questione, sollevata anche da Gianfrancesco Gamurrini, coinvolge l’ASL e i sindacati, evidenziando criticità che richiedono attenzione e interventi tempestivi.
La vicesindaca di Arezzo Lucia Tanti che ha la delega alla sanità, prende parola sulla condizione del pronto soccorso dell'ospedale San Donato dopo il racconto di Gianfrancesco Gamurrini, la risposta dell'Asl, i commenti dei sindacati. Senza dimenticare quello sollevato dall'associazione Cuore di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Tanti: sanità aretina trattata in modo pessimo
