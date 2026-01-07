Il Pronto Soccorso dell’Ospedale San Pio di Benevento si trova in una condizione critica, con conseguenti ripercussioni sulla qualità dell’assistenza ai cittadini. La situazione, evidenziata anche dalle recenti dichiarazioni di Parisi della Lega, richiede interventi tempestivi per garantire servizi adeguati e risposte efficaci alle esigenze della popolazione.

Tempo di lettura: 2 minuti “Non amo ricorrere a giri di parole: la situazione del Pronto Soccorso dell’Ospedale San Pio di Benevento delinea un quadro grave sotto il profilo dell’assistenza, che finisce inevitabilmente per penalizzare il cittadino-paziente. Le risposte devono arrivare, e devono arrivare con urgenza”. – Lo dichiara Domenico Parisi, Commissario provinciale della Lega Salvini Premier per Benevento. “Non si tratta di una questione di professionalità – che non è in discussione né per i medici né per gli altri operatori sanitari – ma esclusivamente di un problema organizzativo, legato alla carenza di personale e a una pressione ormai insostenibile per la struttura del Pronto Soccorso del Rummo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - PS San Pio, l’affondo di Parisi (Lega): “Situazione grave, servono risposte urgenti”

Lunghe attese al PS del San Pio, Mastella denuncia caso di paziente oncologico: “Situazione non dignitosa, Regione intervenga” - Durante la presentazione del progetto “Benevento X per la Salute” il sindaco Clemente Mastella ha condiviso l’ esperienza di un cittadino oncologico giunto al Pronto Soccorso del San Pio con una crisi ... ntr24.tv

