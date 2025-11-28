Christmas Days | il Natale a Pieve Santo Stefano
A Pieve Santo Stefano i Christmas days 2025 prevedono un intenso programma di oltre 20 eventi con al centro tutte le associazioni locali quali la Pro Loco, la Disperata Gang, la Filarmonica, il Coro Altotiberino, i donatori di sangue Fratres, i Rioni ma anche le scuole, l'ufficio turistico. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Approfondisci con queste news
Programma del primo weekend. Il primo fine settimana porta con sé l’atmosfera natalizia degli Oderzo Christmas Days e tutto il gusto e divertimento dell’Opitergium Christmas Village. Sabato 29 novembre *Accensione del grande abete — ore 17:00 *Att - facebook.com Vai su Facebook
Christmas Jumper Day: Francesca Michielin e OVS per un magico natale - Anche per questo Natale OVS ha scelto di essere al nostro fianco per il Christmas Jumper Day con il maglione simbolo del Natale. Si legge su savethechildren.it
Christmas Jumper Day: insieme a OVS per un magico natale - Un’usanza nata molti anni fa nei paesi anglosassoni che ormai è diventata una tradizione anche ... savethechildren.it scrive
NBA Christmas Day, il meglio di LeBron James nel giorno di Natale. VIDEO - Presenza costante in tutti i Christmas Day dal 2007 in poi, LeBron James nel corso degli ultimi anni è diventato sinonimo di partite di Natale, di cui è diventato miglior realizzatore nella storia nel ... Segnala sport.sky.it