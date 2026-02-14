Ilia Malinin la caduta di un figlio | Non siamo macchine siamo ragazzi

Ilia Malinin, 19 anni, ha appena caduto durante la gara olimpica, e questa scena evidenzia quanto il peso delle aspettative possa influenzare i giovani atleti. Malinin, che si stava preparando a competere tra i favoriti, ha affrontato una brutta caduta che ha suscitato emozioni contrastanti tra il pubblico. La sua famiglia, presente in tribuna, ha assistito in silenzio, consapevole delle pressioni che il giovane pattinatore deve affrontare ogni giorno. Un amico ha commentato: «Non siamo macchine, siamo ragazzi».

Chi l'ha seguito nei giorni scorsi ci vedeva un performer impeccabile, una macchina imbattibile. Ma qualcuno si è mai chiesto che cosa si prova a essere addestrato fin da bambino per diventare davvero quella macchina? Significa che la tua vita smette di appartenerti: ogni caloria che mangi e ogni ora di sonno vengono calcolati per soddisfare un algoritmo di perfezione. Mentre i tuoi coetanei giocano a pallone o escono il sabato sera, tu cadi e ti rialzi sul ghiaccio duro decine e decine di volte e nessuno ti guarda, se non magari i tuoi genitori, che faresti di tutto per rendere felici e orgogliosi di te.