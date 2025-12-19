Conte elogia il suo Napoli | Poco da dire a questi ragazzi Quando siamo squadra vera siamo sempre competitivi

Antonio Conte elogia il carattere e la determinazione del suo Napoli, sottolineando come la squadra dimostri sempre di essere competitiva quando è unita. Dopo la vittoria in Supercoppa italiana contro il Milan, il tecnico analizza la prestazione del gruppo e aggiorna sulla condizione degli infortunati, confermando l’ottimismo e la fiducia nel potenziale della squadra.

© Juventusnews24.com - Conte elogia il suo Napoli: «Poco da dire a questi ragazzi. Quando siamo squadra vera siamo sempre competitivi» Conte elogia la prova del gruppo contro i rossoneri e fa il punto sugli infortuni: le sue dichiarazioni dopo la Supercoppa italiana. Il Napoli di Antonio Conte vola in finale di Supercoppa Italiana, lanciando un segnale di forza anche in ottica campionato. Nella notte di Riad, gli azzurri superano il Milan per 2-0 grazie alle reti decisive di David Neres e Rasmus Hojlund, eliminando la formazione di Massimiliano Allegri. Ora i partenopei attendono la vincente della sfida tra Inter e Bologna. Al termine del match, l'allenatore salentino ha analizzato la prestazione con orgoglio, evidenziando la risposta del gruppo nonostante le difficoltà, come riportato dalle cronache post-partita.

