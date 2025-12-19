Conte elogia il suo Napoli | Poco da dire a questi ragazzi Quando siamo squadra vera siamo sempre competitivi

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Antonio Conte elogia il carattere e la determinazione del suo Napoli, sottolineando come la squadra dimostri sempre di essere competitiva quando è unita. Dopo la vittoria in Supercoppa italiana contro il Milan, il tecnico analizza la prestazione del gruppo e aggiorna sulla condizione degli infortunati, confermando l’ottimismo e la fiducia nel potenziale della squadra.

conte elogia il suo napoli poco da dire a questi ragazzi quando siamo squadra vera siamo sempre competitivi

© Juventusnews24.com - Conte elogia il suo Napoli: «Poco da dire a questi ragazzi. Quando siamo squadra vera siamo sempre competitivi»

Conte elogia la prova del gruppo contro i rossoneri e fa il punto sugli infortuni: le sue dichiarazioni dopo la Supercoppa italiana. Il  Napoli  di  Antonio Conte  vola in finale di  Supercoppa Italiana, lanciando un segnale di forza anche in ottica campionato. Nella notte di Riad, gli azzurri superano il Milan per 2-0 grazie alle reti decisive di  David Neres  e  Rasmus Hojlund, eliminando la formazione di Massimiliano Allegri. Ora i partenopei attendono la vincente della sfida tra Inter e Bologna. Al termine del match, l’allenatore salentino ha analizzato la prestazione con orgoglio, evidenziando la risposta del gruppo nonostante le difficoltà, come riportato dalle  cronache post-partita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Leggi anche: Napoli, Conte: ”Siamo stati squadra, ci siamo goduti la serata contro una grande squadra quale il Milan”

Leggi anche: Napoli-Milan, Conte: “Annata difficile, ma siamo una squadra vera. Lukaku e Hojlund insieme? Vi rispondo così”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Conte esalta il suo Napoli in conferenza stampa: Non abbiamo paura di niente e di nessuno; Benfica-Napoli, Mourinho elogia Conte: Le squadre di Antonio hanno una cultura tattica altissima; Ha perso De Bruyne Anguissa Lobotka Gilmour. Eppure il Napoli vince, Conte fa rendere al massimo qualsiasi giocatore. Le lamentele per i troppi acquisti sono dimenticate; Udinese-Napoli, pagelle: Ekkelenkamp va a segno (8), Conte paga il no al turnover (5), Elmas e Hojlund non ci credono abbastanza (4.5) VIDEO.

conte elogia suo napoliConte, che stoccata al format della Supercoppa: "Noi non siamo qui per invito..." - Il tecnico del Napoli lancia una 'frecciata' dopo la vittoria contro il Milan nella prima semifinale di Riad: cos'ha detto ... corrieredellosport.it

conte elogia suo napoliConte: "Onorato lo scudetto sulla maglia: è dura con gli uomini contati, c'era l'energia giusta" - Il tecnico del Napoli dopo la semifinale di Supercoppa: "Meritavamo di essere qua, ci siamo goduti la serata contro il Milan, che è una grande squadra. gazzetta.it

conte elogia suo napoliGAZZETTA - Napoli "granitico" come il suo condottiero, Conte riempie di orgoglio De Laurentiis - La Gazzetta dello Sport elogia il Napoli di Antonio Conte, specchio della sua guida: "Questo Napoli è granitico, proprio come il suo condottiero. napolimagazine.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.