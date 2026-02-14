Ilia Malinin la caduta del pattinatore più atteso a Milano Cortina 2026

Ilia Malinin ha rischiato di conquistare una posizione di rilievo a Milano Cortina 2026, ma una serie di errori nel suo programma libero lo hanno fatto scivolare all’ottavo posto. Durante l’esibizione, il pattinatore ha perso equilibrio più volte, soprattutto nel tentativo di eseguire il quadruplo axel, che non è riuscito a completare correttamente. La sua performance si è conclusa con una caduta che ha lasciato il pubblico senza parole, compromettendo la sua possibilità di salire più in alto in classifica.

Sembrava stregato il ghiaccio della Ice Skating Arena, cadute che sembravano crolli, errori ripetuti nella serata più attesa. La tensione era troppa, i programmi alzati al massimo della difficoltà. Gli dei sono caduti. Per loro le lacrime.??Oro al kazako Shaidorov, incredulo, ma bravissimoargento e bronzo al Giappone con Kagiyama, il cofavorito insieme a Malinin allenato da Carolina Kostner, e Sato. Fra gli azzurri nono Daniel Grassl e quindicesimo Matteo Rizzo. Dopo il suo libero da incubo Malinin è arrivato a parlare con la stampa: «Non è una sensazione piacevole e, onestamente, sto ancora cercando di capire cosa sia successo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Ilia Malinin, il giovane pattinatore statunitense che sta conquistando il mondo, si fa già conoscere come il “re del quadruplo”.

Ilia Malinin, con un salto mortale che nessuno si era più azzardato a tentare in gara da oltre 50 anni, ha regalato l’oro agli Stati Uniti.

