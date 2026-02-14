Il Wagner solo musica di Currentzis trionfa al Maggio VIDEO

Da firenzetoday.it 14 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Pubblico in piedi, applausi interminabili, richiami ripetuti- Teodor Currentzis torna sul palco, fa alzare musicAeterna e saluta la Sala Grande del Maggio che ha accolto la versione sinfonica de L'Anello del Nibelungo con un (giustificato) entusiasmo da stadio. La bellezza dell'operazione, concepita da Lorin Maazel che nel 1987 incise questa sintesi sinfonica, solo delle parti musicali, dell'opera di Wagner, è stata resa in tutta la sua potenza, maestosità e poesia dall'orchestra diretta da Currentzis. Currentzis dirige senza bacchetta. Sta in mezzo ai musicisti. Smanicato nero, corpo in movimento continuo.🔗 Leggi su Firenzetoday.itImmagine generica

Maggio Musicale: Teodor Currentzis e musicAeterna Orchestra in «Der Ring ohne Worte»

Questa mattina a Firenze si è tenuto un concerto speciale del Maggio Musicale.

Musica, il palermitano Francesco La Mattina trionfa al Rock10elode

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Wagner ecologista nel Ring alla Scala; L’amore come abisso: al Carlo Felice 'Tristan und Isolde', l’opera che ha cambiato la musica; Il coraggio di sperimentare; Scala, due mostre sul Ring di Wagner aspettando intero ciclo.

Il Wagner solo musica di Currentzis trionfa al Maggio \ VIDEOSala Grande gremita per il debutto fiorentino con musicAeterna: settanta minuti di Ring senza voci e un’ovazione finale ... firenzetoday.it