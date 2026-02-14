Il Wagner solo musica di Currentzis trionfa al Maggio VIDEO

Pubblico in piedi, applausi interminabili, richiami ripetuti- Teodor Currentzis torna sul palco, fa alzare musicAeterna e saluta la Sala Grande del Maggio che ha accolto la versione sinfonica de L'Anello del Nibelungo con un (giustificato) entusiasmo da stadio. La bellezza dell'operazione, concepita da Lorin Maazel che nel 1987 incise questa sintesi sinfonica, solo delle parti musicali, dell'opera di Wagner, è stata resa in tutta la sua potenza, maestosità e poesia dall'orchestra diretta da Currentzis. Currentzis dirige senza bacchetta. Sta in mezzo ai musicisti. Smanicato nero, corpo in movimento continuo.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Questa mattina a Firenze si è tenuto un concerto speciale del Maggio Musicale.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Wagner ecologista nel Ring alla Scala; L’amore come abisso: al Carlo Felice 'Tristan und Isolde', l’opera che ha cambiato la musica; Il coraggio di sperimentare; Scala, due mostre sul Ring di Wagner aspettando intero ciclo.

Il Wagner solo musica di Currentzis trionfa al Maggio \ VIDEOSala Grande gremita per il debutto fiorentino con musicAeterna: settanta minuti di Ring senza voci e un’ovazione finale ... firenzetoday.it

Il 13 febbraio 1883 moriva a Venezia all'età di 69 anni il sommo compositore e direttore d'orchestra tedesco Richard Wagner. ..... Compendio della Musica Occidentale: bit.ly/musica_occidentale facebook

#13febbraio 1883: Richard #Wagner si spegne a #Venezia. Oggi, 143 anni dopo, da non perdere: Palazzo Vendramin Calergi: l'ultima dimora Teatro La Fenice: il concerto nelle Sale Apollinee Palazzo Pisani: i cimeli del Museo della Musica Giardin x.com