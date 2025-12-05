Musica il palermitano Francesco La Mattina trionfa al Rock10elode
Un’ondata di musica, energia e sostenibilità durante la finale del Rock10elode - Green Music Contest, organizzato dall’associazione palermitana Rock10elode al teatro Golden durante un evento che ha parlato di creatività, sound e natura. Ad aggiudicarsi il primo posto è stato il palermitano. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Scopri altri approfondimenti
Festival Internazionale del ‘700 musicale napoletano 2025 CHIESA RINASCIMENTALE DI DONNALBINA Venerdì 5 dicembre ore 20.00 Musiche di Alessandro Scarlatti, Belà Bartók, Gyorgy Ligeti, Radiohead, Roberto Di Marzo, Max Fuschetto Smooth (Scarle - facebook.com Vai su Facebook
Francis, batterista 13enne palermitano in finale Tour music fest - A 13 anni il batterista palermitano Francesco Pio Giuffredo, in arte Francis, parteciperà alla finale europea del Tour music fest in programma dal 24 novembre al 1 dicembre prossimi nell'auditorium ... Secondo ansa.it