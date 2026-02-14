Il Vice Ispettore Attilio Mattiolo va in pensione | trentotto anni di servizio tra azione e prevenzione

Il Vice Ispettore Attilio Mattiolo lascia il servizio dopo trentotto anni, durante i quali ha lavorato con impegno tra operazioni di polizia e interventi di prevenzione. Marco Odorisio, Questore di Padova, ha accolto con un saluto ufficiale la sua uscita dal corpo, che avverrà il primo febbraio 2026. Mattiolo ha trascorso decenni in prima linea, contribuendo a mantenere la sicurezza nella provincia.

Tra gli episodi più drammatici della sua carriera, l'intervento nella notte del 19 ottobre 1994 a Fumane (VR), in occasione del tragico evento in cui una banda di rapinatori uccise l'Agente Massimiliano Turazza. Nel 1992 il trasferimento alla Questura di Verona – Sezione Volanti, dove ha operato in contesti ad elevato impegno operativo.