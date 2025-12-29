Paolo Cevoli conquista il pubblico di casa in un viaggio epico tra ironia e speranza per il futuro

Paolo Cevoli ha portato sul palco della Sala Concordia del Palazzo dei Congressi uno spettacolo intitolato “Figli di Troia”, caratterizzato da un’ironia vivace e un umorismo coinvolgente. La serata, tenutasi domenica 28 dicembre, ha offerto al pubblico un momento di divertimento e riflessione, tra comicità e speranza per il futuro, in un viaggio tra risate e pensieri leggeri.

Un viaggio divertente e spassoso, intriso dell’ironia vivace e della comicità frizzante di Paolo Cevoli, ha accompagnato domenica, 28 dicembre, il pubblico della Sala Concordia del Palazzo dei Congressi attraverso lo spettacolo “Figli di Troia”. Il monologo del comico romagnolo ha regalato alla. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Paolo Cevoli conquista il pubblico di casa in un viaggio epico tra ironia e speranza per il futuro Leggi anche: "L’epico viaggio di Enea e quello della mia famiglia: trionfa l’ironia" Leggi anche: Quando Rimini inventò il fast food all’italiana, con il panino chic di Paolo Cevoli. I miti non finiscono, tornano a casa Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Il Natale in musica di Riccione: da New York il soul di Michael Mwenso & The Shakes conquista il pubblico. Standing ovation per “Figli di Troia”: Paolo Cevoli conquista Riccione - E' quello che Paolo Cevoli, ha fatto fare ieri sera, domenica 28 dicembre, all pubblico della Sala Concordia del Palazzo dei ... chiamamicitta.it

Riccione, già esauriti i nuovi biglietti per lo spettacolo di Paolo Cevoli - invito per gli appuntamenti natalizi al Palazzo dei Congressi di Riccione, ha confermato l’altissimo interesse ... chiamamicitta.it

Cevoli chiude l’estate - Sabato 13 settembre Mirabilandia ha in programma una serata ricca di divertimento e tante risate in compagnia di Paolo Cevoli, il comico e attore italiano nato a Riccione. ilrestodelcarlino.it

Paolo Cevoli torna sul palco: “Enea è un super eroe contemporaneo” x.com

Paolo Cevoli – Figli di Troia 19 Marzo 2026 Teatro Cagnoni, Vigevano Un viaggio comico tra mito e realtà, dove l’epopea di Enea diventa il pretesto per raccontare, con ironia travolgente, le grandi avventure (e disavventure) dell’umanità. Tra esploratori le - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.