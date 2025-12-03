Dal 5 dicembre su Netflix la serie tv Sicilia Express con Ficarra e Picone La distanza tra Nord e Sud raccontata in chiave comica Il video

Amica.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(askanews) – Ficarra e Picone tornano su Netflix dal 5 dicembre con la serie Sicilia Express  e in chiave comica raccontano la distanza tra nord e sud, che solo il teletrasporto, e non il Ponte sullo Stretto, potrebbe accorciare. Questa volta i due attori-registi interpretano due infermieri siciliani che si dividono fra il lavoro a Milano e le famiglie a Catania: due mondi agli antipodi, per sanità, trasporti, e, nel 2025, anche per la distribuzione d’acqua. Mentre il Presidente del Consiglio, interpretato da Max Tortora, ripete il mantra di sempre: «Dobbiamo unire nord e sud». Ficarra e Picone: «Cambiano i governi, ma al sud non cambia niente». 🔗 Leggi su Amica.it

Dal 5 dicembre su Netflix la serie tv "Sicilia Express" con Ficarra e Picone. La distanza tra Nord e Sud raccontata in chiave comica. Il video

