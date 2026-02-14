Il vero amore può nascondersi ma non può perdersi mai

Alessandra Caliandro di Copertino ha condiviso una foto per celebrare San Valentino, sfruttando il bel tempo di oggi. La donna ha deciso di scattare uno scatto mentre passeggiava nel centro storico, approfittando della giornata soleggiata. La sua immagine cattura un momento di relax tra le vie del paese, ideale per questa ricorrenza.

CASTRO – Pertinente per le condizioni meteo, ma soprattutto per la ricorrenza di San Valentino. Con la foto di Alessandra Caliandro, di Copertino, vi auguriamo un sabato davvero speciale. “Il vero amore può nascondersi, confondersi ma non può perdersi mai”. Con queste parole l’autrice ha accompagnato il suo scatto realizzato a Castro. LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo dell'iniziativa è pubblicare sul nostro giornale gli scatti che vorrete inviarci con una semplice e-mail all'indirizzo [email protected] Vi invitiamo pertanto a dare sfogo al vostro estro fotografico e a firmare per LeccePrima la "Foto del giorno".🔗 Leggi su Lecceprima.it

