La sentenza di Bazzani. A Como il vero Bologna. Ma per puntare all’Europa ora non può più sbagliare».

La sentenza di Bazzani analizza la situazione del Como, che sembra aver ritrovato le caratteristiche del Bologna vero. Dopo un periodo di appiattimento, la squadra ha mostrato segnali di miglioramento, indicando una crescita importante. Per puntare all’obiettivo europeo, tuttavia, il Como dovrà mantenere questa continuità e evitare ulteriori passi falsi, dimostrando maturità e stabilità nelle prossime sfide.

Da Como segnali di Bologna vero? "Tanti, la squadra nell’ultimo periodo si era solo un po’ appiattita". Prospettive di riagguantare l’Europa dal trampolino scomodo del nono posto? "La concorrenza è folta e adesso non c’è più margine d’errore". Possibilità di fare bottino pieno a Verona? "Il Bologna ha più qualità, ma questo Verona è vivo". I giudizi di Fabio Bazzani spesso sono sentenze. E non perché l’ex attaccante, oggi commentatore con la valigia di Dazn (ieri ha raccontato Juventus-Cremonese), ecceda in sicumera: semplicemente ‘Bazza’ quasi sempre c’azzecca. Bazzani, a Como ha visto un Bologna guarito? "Non credo che il Bologna fosse malato: si era solo un po’ appiattito, aveva perso il sacro fuoco, la garra, l’intensità, quell’ingrediente fondamentale che l’aveva reso riconoscibile, e ammirato, da tutti". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

