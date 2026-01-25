Garlasco indiscreto-Giletti | Può nascondersi nel pc?

Da liberoquotidiano.it 25 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Garlasco, il caso di Chiara Poggi e Alberto Stasi torna al centro dell’attenzione con l’indiscrezione di Giletti su possibili indizi nascosti nei computer. Nel corso di “Lo Stato delle Cose”, il conduttore evidenzia come i dispositivi digitali possano offrire elementi utili per ricostruire la verità, sottolineando l’importanza di analizzare attentamente i dati presenti nei PC coinvolti nel caso.

Il delitto di Garlasco tra i temi che porta in studio Massimo Giletti a Lo Stato delle Cose. Il conduttore di Rai 3 ricorda che nella nuova inchiesta diventano centrali i pc di Chiara Poggi e Alberto Stasi. Da qui le domande: i legali del nuovo indagato Andrea Sempio chiederanno l'incidente probatorio su quei computer? Potrebbe nascondersi lì il movente del delitto? E ancora, sempre nella puntata di lunedì 26 gennaio, il viaggio in Sicilia, a Palermo, per raccontare la storia di una cooperativa che opera nel sistema sanitario anche con enti importanti, e che è stata fondata da persone 'imparentate' con Cosa Nostra. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

garlasco indiscreto giletti pu242 nascondersi nel pc

© Liberoquotidiano.it - Garlasco, indiscreto-Giletti: "Può nascondersi nel pc?"

Garlasco, da Massimo Giletti il giallo del pc di Chiara: "Cosa nasconde"A Garlasco, il caso del computer di Chiara torna sotto i riflettori con l’intervento di Massimo Giletti.

“Può confessare”. Garlasco, Lovati a ruota libera da Massimo GilettiNel contesto del delitto di Garlasco, l'intervista di Lovati a ruota libera condotta da Massimo Giletti offre uno sguardo diretto e senza filtri su una vicenda ancora molto discussa.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

CASO GARLASCO - GILETTI Esplode e Svela Retroscena Orribili in DIRETTA

Video CASO GARLASCO - GILETTI Esplode e Svela Retroscena Orribili in DIRETTA

garlasco indiscreto giletti puòGarlasco in Tv, Giletti sbotta sulla nuova dinamica: Né in cielo né in terra. De Rensis contro i moventi immaginatiLa puntata de Lo Stato delle Cose di lunedì 19 gennaio 2026 è stata dedicata in gran parte al delitto di Garlasco. Focus su nuova dinamica e possibile movente ... libero.it

garlasco indiscreto giletti puòGarlasco shock, rivelazione di Giletti su Chiara Poggi e Alberto Stasi: la verità nascosta sul loro privatoMassimo Giletti annuncia un nuovo materiale esclusivo su Garlasco nella puntata di Lo stato delle cose, in onda su Rai 3 lunedì 19 gennaio alle 21.20. assodigitale.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.