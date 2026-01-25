Garlasco indiscreto-Giletti | Può nascondersi nel pc?

A Garlasco, il caso di Chiara Poggi e Alberto Stasi torna al centro dell’attenzione con l’indiscrezione di Giletti su possibili indizi nascosti nei computer. Nel corso di “Lo Stato delle Cose”, il conduttore evidenzia come i dispositivi digitali possano offrire elementi utili per ricostruire la verità, sottolineando l’importanza di analizzare attentamente i dati presenti nei PC coinvolti nel caso.

Il delitto di Garlasco tra i temi che porta in studio Massimo Giletti a Lo Stato delle Cose. Il conduttore di Rai 3 ricorda che nella nuova inchiesta diventano centrali i pc di Chiara Poggi e Alberto Stasi. Da qui le domande: i legali del nuovo indagato Andrea Sempio chiederanno l'incidente probatorio su quei computer? Potrebbe nascondersi lì il movente del delitto? E ancora, sempre nella puntata di lunedì 26 gennaio, il viaggio in Sicilia, a Palermo, per raccontare la storia di una cooperativa che opera nel sistema sanitario anche con enti importanti, e che è stata fondata da persone 'imparentate' con Cosa Nostra. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

CASO GARLASCO - GILETTI Esplode e Svela Retroscena Orribili in DIRETTA

