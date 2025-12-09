Vienna parcheggia la Ferrari sul balcone di casa | il video virale su TikTok
Un giovane imprenditore di Vienna ha scelto un parcheggio insolito per la sua Ferrari 296 Gtb: il balcone di casa. La vicenda è diventata virale su TikTok, dove l’utente ‘sternwerk7’ ha pubblicato video che mostrano la supercar sollevata con un’autogru sulla terrazza di un appartamento al primo piano, invece che in garage. Il proprietario, Amar Dezic, 28 anni, appare nei video mentre lava l’auto e sorseggia un caffè davanti al bolide, commentando: “Volevo solo portare un po’ di atmosfera italiana nel 21° distretto di Vienna, volevo fare come a Dubai”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Non vuole lasciare la sua Ferrari per strada, la parcheggia al primo piano. La follia a Vienna: «Perché non me lo fanno fare» – Il video
Austria, parcheggia la Ferrari sul balcone: intervengono le autorità Un imprenditore di Vienna voleva tenere la sua Ferrari 296 GTB sul balcone di casa per l'inverno: "Volevo portare un po' di atmosfera italiana nel quartiere". Di diverso avviso l'amministrazione - facebook.com Vai su Facebook
Non vuole lasciare la sua Ferrari per strada, la parcheggia al primo piano. La follia a Vienna: «Perché non me lo fanno fare» – Il video Vai su X
Parcheggia la sua Ferrari in balcone: «Mi è costato migliaia di euro, volevo fare anche una teca di vetro» - Ma un imprenditore austriaco, Amar Dezic, ha risolto il problema con una soluzione piuttosto creativa: anziché trovare un ... Segnala ilmattino.it
Barberino di Mugello, morto nell’esplosione della casa: era sotto sfratto. Trovate altre due bombole firenzepost.it
Diretta gol Champions League LIVE: si parte con Kairat Olympiakos 0-1! Sblocca Gelson Martins calcionews24.com
La classifica dei migliori ospedali d'Italia: 5 sono in Lombardia ilgiornale.it
Spalletti: «I miei giocatori mi fanno stare sull’ottovolante, a Yildiz dico le stesse cose che dicevo a Kvara» ilnapolista.it
Ginnastica artistica, la classe 2010 diventa grande: chi sono le nuove seniores dell’Italia? oasport.it
Sicilia, nuove regole per la nomina dei manager sanitari: nasce la commissione di selezione gazzettadelsud.it