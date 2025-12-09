Vienna parcheggia la Ferrari sul balcone di casa | il video virale su TikTok

Lapresse.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane imprenditore di Vienna ha scelto un parcheggio insolito per la sua Ferrari 296 Gtb: il balcone di casa. La vicenda è diventata virale su TikTok, dove l’utente ‘sternwerk7’ ha pubblicato video che mostrano la supercar sollevata con un’autogru sulla terrazza di un appartamento al primo piano, invece che in garage. Il proprietario, Amar Dezic, 28 anni, appare nei video mentre lava l’auto e sorseggia un caffè davanti al bolide, commentando: “Volevo solo portare un po’ di atmosfera italiana nel 21° distretto di Vienna, volevo fare come a Dubai”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

