Le onde da spiaggia sono un look versatile che si può ottenere anche in inverno. Questa piastra, già molto apprezzata su TikTok, si sta affermando come un elemento essenziale della routine di bellezza. Con l’arrivo della stagione fredda, trovare strumenti efficaci per valorizzare i propri capelli diventa importante. Ecco perché questa piastra rappresenta una scelta pratica e funzionale per chi desidera uno stile naturale e curato tutto l’anno.

La data ufficiale che da il via all’inverno è arrivata da poco e ci aspettano ancora molte settimane prima che le temperature fredde lascino posto a quelle miti della primavera e dell’estate. Ma se c’è una cosa che non abbiamo mai perso in questi mesi, è la voglia di sfoggiare una chioma mossa e con delle onde da spiaggia come fossimo appena state al mare. Ma come fare per avere lo stesso effetto anche se le vacanze sono ancora lontanissime? Con la piastra per capelli di Sheglam che trovate in offerta su Amazon ancora per poche ore. Offerta Sheglam La piastra per capelli da avere adesso per onde impeccabili 28,67 EUR?18% 23,50 EUR Acquista su Amazon La piastra per capelli di Sheglam è il tool da avere ora. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Onde da spiaggia anche in inverno. Questa piastra, già virale su tiktok, è il mai più senza della hair routine

Leggi anche: Il tool per capelli effetto onde da spiaggia che durano giorni, anche in inverno, è firmato Ghd. E ora è al minimo storico

Leggi anche: “È la zucca più spaventosa mai vista”: la lanterna che riproduce il suono delle notifiche di Slack diventa virale su TikTok – VIDEO

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Capelli mossi impeccabili: la piastra 4 in 1 per onde perfette è scontata del 15% - Onde da spiaggia, naturali, d'acqua e da sirena: qualunque sia il tuo stile, con questa piastra puoi realizzarlo. quotidiano.net

Beach wave senza piastra: 5 metodi per anticipare l’estate tra i capelli - Basta passare da una piega composta a una spettinata per sentire l’aria da vacanza. donnamoderna.com

Impara a fare le beach waves anche senza phon e piastra - Le beach waves, o onde da spiaggia, sono un tipico look estivo dato che consistono in una piega mossa e voluminosa simile a quella che si ottiene naturalmente quando si lasciano asciugare i capelli al ... quotidiano.net

Tra onde che brillano, risate in spiaggia e ricordi che profumano d’estate. La Pangurotto Family ti augura un Natale pieno di piccole magie e momenti da custodire. Perché — come dice sempre Nonnapag — “Le vere ricchezze delle vacanze sono gli splen - facebook.com facebook