Perrotta traccia la rotta | conti in ordine servizi garantiti e priorità al Centro per l’Autismo

Giuliana Perrotta, commissario straordinario del Comune di Avellino, sottolinea l’importanza di una gestione rigorosa e trasparente per superare la crisi. Con un focus su conti in ordine, servizi garantiti e priorità al Centro per l’Autismo, traccia una rotta chiara per il futuro della città. Il suo messaggio di fine anno evidenzia impegno e determinazione nel mantenere la stabilità e il benessere della comunità.

Nel messaggio di fine anno alla città, il commissario straordinario del Comune di Avellino, Giuliana Perrotta, rivendica con chiarezza la linea politica della gestione commissariale: rigore nei conti, rispetto delle regole e continuità amministrativa come bussola per traghettare l'ente fuori dalla crisi. «Il Natale arriva in una fase complessa, segnata da difficoltà economiche note», ammette Perrotta, sottolineando però come l'azione del commissariamento sia stata orientata a garantire l'equilibrio finanziario, la continuità dei servizi essenziali e il risanamento dell'ente, senza strappi con il passato ma nel solco della legalità.

