Il sogno di Lollobrigida continua | perché il tris di medaglie è davvero possibile

Francesca Lollobrigida, atleta italiana di punta, ha deciso di puntare alla terza medaglia olimpica dopo aver conquistato due ori, grazie alla sua determinazione e agli allenamenti intensi. La nuotatrice romana si prepara con impegno, sperando di portare a casa un risultato storico per il team azzurro. La sua famiglia, da sempre vicina, la sostiene con passione, consapevole delle sfide che l’attendono.

Francesca Lollobrigida vuole regalare un sogno all’Italia: dopo i due ori, il tris di medaglie alle Olimpiadi non è impossibile La storia di mamma Lollobrigida è destinata a restare negli annali delle Olimpiadi. In molti non la davano neanche a podio, invece con il figlio Tommaso sugli spalti a tifare per lei, ha dominato i 3000 metri con tanto di record olimpico. Poi ha replicato vincendo anche i 5000 metri e arrivando al traguardo travolta dalla gioia, ma anche con la lingua di fuori per la visibile stanchezza. Il risultato è il migliore possibile, di quelli che si incontrano solo nei sogni e difficilmente nella realtà: due ori su due.🔗 Leggi su Sportface.it

Sofia Goggia torna in pista a Cortina con l’obiettivo di conquistare la terza medaglia olimpica.

Francesca Lollobrigida ha vinto la sua seconda medaglia d’oro ai Giochi di Milano Cortina 2026, confermandosi tra le atlete più forti dello speed skating e portando a casa il primo oro nel concorso a squadre, motivo che ha scatenato i festeggiamenti nel suo team.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Pista Lunga, Milano Cortina 2026: oro da sogno per Lollobrigida sui 3.000 metri; Francesca Lollobrigida oro e record Olimpico a Milano Cortina 2026: vince i 3000 m di pattinaggio di velocità; Lollobrigida, la mamma d’oro culla un nuovo grande sogno; La medaglia d’oro si chiama Tommaso e ha 3 anni.

Francesca Lollobrigida, la super mamma è di nuovo Oro alle Olimpiadi Invernali 2026: il bis da sogno la rende la regina di MilanoNella finale di 3000 metri di Speed Skating, l'azzurra Francesca Lollobrigida ha vinto il primo Oro italiano alle Olimpiadi Invernali 2026 di Milano Cortina ... vogue.it

MILANO-CORTINA - Pattinaggio di velocità, Lollobrigida: Ripetermi con il titolo olimpico è un sognoRipetermi con il titolo olimpico è un sogno. Lo ha detto Francesca Lollobrigida arrivando nella zona mista dopo la vittoria della seconda medaglia d'oro alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina ne ... napolimagazine.com

Federica Brignone oro. Francesca Lollobrigida oro. Arianna Fontana argento. Talento, sacrificio, determinazione. Avete trasformato la fatica in orgoglio, la pressione in forza, il sogno in medaglia. Ci fate emozionare, ci fate gridare davanti a uno schermo, ci fat facebook

#SpeedSkating Francesca Lollobrigida da sogno: è sua anche la medaglia d'Oro nei 5000 metri #milanocortina2026 #speedskating #12Febbraio dlvr.it/TQwQGV x.com