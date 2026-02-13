Francesca Lollobrigida ha vinto la sua seconda medaglia d’oro ai Giochi di Milano Cortina 2026, confermandosi tra le atlete più forti dello speed skating e portando a casa il primo oro nel concorso a squadre, motivo che ha scatenato i festeggiamenti nel suo team.

Due medaglie d’oro alle Olimpiadi Invernali nel giro di cinque giorni e terza italiana a conquistare due titoli a cinque cerchi su neve o ghiaccio nella stessa edizione a livello individuale: Francesca Lollobrigida ha confezionato un paio di spettacolari imprese ai Giochi di Milano Cortina 2026, a cui si era presentata dopo mesi difficili e avari di risultati di rilievo tra Coppa del Mondo ed Europei, ed ergendosi così a grande padrona dello speed skating. La fuoriclasse romana ha saputo dominare i 3000 metri con tanto di record olimpico e ha poi trionfato sui 5000 metri, dove si è resa protagonista di una memorabile tenuta nel finale e si è imposta con un decimo di vantaggio sulla seconda classificata. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - "Non aspettatevi la medaglia sui 1500": Francesca Lollobrigida può inseguire il tris alle Olimpiadi?

Francesca Lollobrigida si prende l’oro nello speed skating a Milano Cortina 2026, sorprendendo tutti dopo mesi di risultati deludenti.

La pattinatrice italiana Francesca Lollobrigida conquista la medaglia d’oro nei 3000 metri di pattinaggio di velocità alle Olimpiadi di Milano Cortina.

Lollobrigida scherza: Non vi aspettate un'altra medaglia nei 1500.... VideoFrancesca Lollobrigida vince l'oro anche nei 5000 metri dopo aver trionfato nei 3000 metri: Realizzerò molto più avanti quello che ho fatto. Una gara difficile soprattutto nell'ultimo giro: È stato ... sport.sky.it

