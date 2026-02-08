Olimpiadi a è il turno di Sofia Goggia Obiettivo | il tris di medaglie
Sofia Goggia torna in pista a Cortina con l’obiettivo di conquistare la terza medaglia olimpica. Dopo l’oro nel 2018 e l’argento nel 2022, la bergamasca spera di salire di nuovo sul podio nella discesa libera. Molto attese anche Lindsey Vonn e Federica Brignone, che ha deciso di correre comunque.
DISCESA LIBERA. Dopo l’oro 2018 e l’argento 2022 la bergamasca punta ancora al podio. Molto attese anche Vonn e Brignone, che ha deciso: sarà al via a Cortina. Brividi veri. Possibilmente non come quello nella seconda prova di sabato 7 febbraio, quando Sofia Goggia si è salvata con un numero dei suoi da un rischio che chissà quali danni avrebbe potuto causare. Anche perché, al netto dell’episodio, la bergamasca - che oggi avrà il pettorale n.15 - ha chiaramente confermato il suo tradizionale feeling con la «sua» Olympia delle Tofane pur in un sabato-calvario per il meteo. Conterà, domenica 8 febbraio alle 11,30 (diretta tv su Raisport ed Eurosport) unire tutti i pezzi e le indicazioni emerse dai test per ottenere quella che potrebbe essere la terza medaglia consecutiva dopo l’oro di PyeongChang 2018 e l’argento di Pechino 2022. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Sofia Goggia ha vinto la medaglia di bronzo nella discesa libera alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.
MILANO CORTINA | Sofia Goggia è bronzo nella discesa libera. L'olimpionica terza nella gara condizionata dalla caduta di Vonn. #ANSA facebook
Sofia Goggia nella storia! È bronzo nella discesa libera di #MilanoCortina2026: terzo podio di fila ai Giochi Olimpici!!! bit.ly/4rf2if5 @Fisiofficial @milanocortina26 x.com
