Il sindaco Miccichè indossa il fez il circolo Vittoria Giunti contro l’intitolazione di una via a Ramelli

Il circolo Vittoria Giunti di Agrigento ha protestato contro la scelta del Comune di intitolare una strada a Sergio Ramelli, vittima di un'aggressione mortale nel 1975. La decisione ha suscitato reazioni forti, soprattutto perché il sindaco Miccichè ha indossato il fez durante l’evento ufficiale. La presenza del copricapo tradizionale è stata vista come un gesto provocatorio da molti cittadini e attivisti locali.

Il circolo Vittoria Giunti di Agrigento attacca la decisione del Comune di intitolare una via a Sergio Ramelli, lo studente milanese militante del Fronte della Gioventù, ucciso nel 1975 da un gruppo di giovani legati ad Avanguardia Operaia. In una nota firmata dal segretario cittadino Nino Cuffaro, l’associazione definisce la scelta “una trovata ad arte per suscitare polemiche” e accusa il sindaco Franco Miccichè di “ammiccamenti ideologici alla destra post-fascista”. “Con tutto il rispetto per Ramelli e per le vittime della violenza politica di quegli anni – si legge nel documento – che senso ha questa operazione a distanza di decenni e in un contesto così lontano da quel clima storico? Perché ricordare un giovane di una sola parte politica, peraltro collocata fuori dall’arco costituzionale e dai valori della Repubblica antifascista nata dalla Resistenza?”.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

