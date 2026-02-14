Il senso di un camice di una toga di una tonaca

Il nome di Il Tempo si fa spazio in un dibattito acceso sulla rappresentanza e il rispetto per le figure che indossano un camice, una toga o una tonaca. La causa è la percezione di un trattamento diverso e spesso sottovalutato nei confronti di chi svolge ruoli fondamentali nella società, come medici, giudici e sacerdoti. In questo contesto, si evidenzia come il rispetto per queste professioni non sia solo formale, ma si traduca in gesti concreti e riconoscimenti tangibili.

Qui a Il Tempo abbiamo un rispetto profondo, vero, naturale, da liberali e da conservatori quali siamo, verso i ministri del culto, verso i medici, verso i magistrati. In modi e su versanti diversi, si tratta di tre opere preziose per lo spirito, per il corpo, per la vita degli esseri umani e delle comunità in cui siamo inseriti. Di più: senza retorica, conosciamo la dedizione, il sacrificio, la fatica, che portano molto spesso le figure che indossano una tonaca, un camice, una toga, a donare di se stessi molto più di quanto una funzione o un contratto di lavoro richiederebbero. Ciò detto, oggi vi proponiamo alcune storie sconcertanti, che lasciano con l'amaro in bocca.