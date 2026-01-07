Il clero in toga rappresenta una forma di identità più formalizzata rispetto a quello in tonaca, riflettendo ruoli e funzioni specifiche. Con l’avvio della visita pastorale dei vescovi dell’Anm nelle diocesi di Trani, Molfetta e Andria, si avvicinano momenti di confronto e ascolto delle comunità locali, nel rispetto delle diverse testimonianze di fede e impegno pastorale.

Carissimi, esordirebbe san Paolo, sta per cominciare la visita pastorale dei vescovi dell’Anm tra le parrocchie delle diocesi di Trani, Molfetta e Andria. Sette chiese pugliesi dove i sacerdoti di Temi ammoniranno i fedeli in vista del referendum: “Che il vostro parlare sia ‘No, no’; il ‘Sì’ appartiene al demonio”. Qualcuno si domanderà: e che ci fanno dei magistrati a predicare dal pulpito? Non è forse un’invasione dell’autonomia e dell’indipendenza della Chiesa cattolica? Stolti, non sapevate che il clero in toga è infinitamente più clericale del clero in tonaca? Come diceva Gaetano Salvemini, “il clericale domanda la libertà per sé in nome del principio liberale, salvo a sopprimerla negli altri, non appena gli sia possibile, in nome del principio clericale”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il clero in toga è infinitamente più clericale del clero in tonaca

Leggi anche: Abusi del clero e preti pedofili: i numeri in Liguria

Leggi anche: Abusi sessuali nel clero: 51 i casi in Calabria, Reggio tra le provincie più colpite

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Nel Presepe “rivoluzionario” di Don Vitaliano, edizione 2025, Gesù Bambino nasce femmina. Il messaggio dell’autore è un attacco alla misoginia del clero. Il racconto di Emanuele Marinelli #itv - facebook.com facebook