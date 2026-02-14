Il senso della neve al MUDEC | la neve racconta storie di popoli arte e cambiamento

Al MUDEC di Milano, la mostra sulla neve nasce dall’idea di esplorare come questo elemento naturale abbia influenzato culture e arti diverse nel corso della storia. La rassegna mette in mostra fotografie, dipinti e installazioni che mostrano come i popoli dell’Artico e delle Alpi abbiano interpretato la neve nei loro miti e nelle loro tradizioni. Tra le opere in esposizione, ci sono anche pezzi originali di Hiroshige e installazioni moderne che raccontano il mutare del paesaggio e delle società a causa del clima.

Dal cuore dell'Artico alle Alpi italiane, dal pennello di Hiroshige alle installazioni contemporanee: al MUDEC di Milano la neve diventa protagonista di un viaggio straordinario tra scienza, antropologia e arte. "Il senso della neve", mostra gratuita aperta fino al 28 giugno, trasforma questo fenomeno naturale in una chiave di lettura del nostro tempo. Un dialogo tra culture e discipline. Oltre 150 opere tessono una narrazione che attraversa continenti e millenni. Il visitatore si trova di fronte a manufatti etnografici provenienti dalla rete MIPAM – che riunisce 25 musei italiani con collezioni da tutto il mondo – accanto a stampe giapponesi ukiyo-e, dipinti divisionisti e videoinstallazioni contemporanee.