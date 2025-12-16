Il senso della neve
(MUDEC, 12 febbraio–28 giugno 2026) Una mostra multidisciplinare che, in dialogo con il tema olimpico, esplora la neve come fenomeno naturale, culturale e artistico: l’analisi scientifica dei cristalli di neve si intreccia con lo sciamanesimo; dipinti di paesaggi innevati europei si confrontano con incantevoli stampe giapponesi; l’arte svela gli effetti del cambiamento climatico come dell’overtourism. Ilgiorno.it
il senso di sMila per la neve
Il senso della neve - (MUDEC, 12 febbraio–28 giugno 2026) Una mostra multidisciplinare che, in dialogo con il tema olimpico, esplora la neve come fenomeno ... ilgiorno.it
Come vanno davvero le calze da neve? Pro e Contro in condizioni reali [VIDEO] - Al giorno d'oggi sono presenti tanti prodotti sul mercato, ma quale si comporta meglio? automoto.it
La neve crea un paesaggio incantevole e trasforma l’ambiente circostante, regalando un senso di gioia ed emozione. #italia #italytravel #fotograa #neve #italianlife #italyplaces #italy - facebook.com facebook