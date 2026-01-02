Spopola il fenomeno eteroflessibilità | dai giovani agli over 60 sulle app di dating la nuova frontiera del sesso Ecco di cosa si tratta

L’eteroflessibilità è un termine che descrive un atteggiamento di apertura e flessibilità nelle preferenze sessuali, diffuso tra diverse fasce di età. Originato in Gran Bretagna, il concetto si sta diffondendo anche in Italia, specialmente attraverso le app di dating. Questa tendenza riflette una maggiore libertà di scelta e una nuova modalità di approccio alle relazioni, rappresentando una delle evoluzioni più interessanti nel panorama sociale e sessuale contemporaneo.

"Eteroflessibile". In Gran Bretagna, questa parola è diventata ormai di uso comune, tanto da entrare a far parte di alcuni dizionari. Ma che cosa significa? Una persona eteroflessibile è eterosessuale e, al tempo stesso, aperta a esperienze con persone del proprio sesso. Il termine è nato nel gergo statunitense nel 2022 e racchiude un'ampia gamma di preferenze sessuali, che va dalle persone che non escludono un incontro omosessuale ad altre che si considerano quasi bisessuali. I responsabili dell' app Feeld, destinata agli utenti che esplorano la non monogamia etica, il poliamore e il kink, non rivelano esattamente quante persone siano iscritte alla piattaforma, ma confermano che la quota di utenti che si considerano eteroflessibili è aumentata del 200%.

