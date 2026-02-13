Il segretario della Salute degli Stati Uniti, Kennedy Jr., ha ammesso di aver usato cocaina sulla tavola del water, spiegando di non temere i germi. Questa rivelazione arriva in un momento in cui il politico ha anche condiviso alcune sue idee sulle pratiche di igiene personale. Durante un'intervista, Kennedy ha raccontato di aver praticato questa abitudine senza preoccuparsi delle conseguenze, sottolineando di averlo fatto spesso in passato.

“Non ho paura di un germe, sai. Sniffavo cocaina sulla tavola del water”. A pronunciare queste parole non è stato un personaggio di qualche film di Quentin Tarantino. E non si tratta nemmeno di un passaggio del romanzo hillybilly scritto da JD Vance qualche anno fa. Questa grottesca confessione, infatti, è solo l’ultima di una sfilza di dichiarazioni ‘discutibili’ fatte da Robert F. Kennedy Jr: il segretario del Dipartimento della Salute e dei Servizi umani dell’ amministrazione Trump. L’uscita choc è arrivata al podcast This Past Weekend condotto dal comico Theo Von ed è stata ripresa dal giornale politico The Hill. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non ho paura dei germi, sniffavo cocaina sulla tavola del wc”: le lezioni di igiene del segretario della Salute Usa Kennedy jr

