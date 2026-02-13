Kennedy Jr e la cocaina sniffata dal bordo del water Bassetti | Affermazioni che fanno inorridire

Kennedy Jr ha confessato di aver sniffato cocaina dal bordo del water, una rivelazione che ha scandalizzato l’opinione pubblica e i medici italiani, tra cui Bassetti che definisce le sue parole “affermazioni che fanno inorridire”.

(Adnkronos) – "Il punto più basso della salute americana. Mai visto nulla di simile. Dire che non ha paura dei germi perché in passato sniffava cocaina dal bordo del water fa inorridire. Dopo queste affermazione servirebbe un passo indietro di Kennedy Jr, non è adeguato al ruolo". Così all'Adnkronos Salute l'infettivologo Matteo Bassetti interviene sulle ultime affermazione del segretario alla Salute americano, Robert Kennedy Jr, durante una trasmissione in cui ha parlato del suo passato e delle sue dipendenze. "E' solo l'ultimo dei disastri che ha combinato, ricordo sue dichiarazioni sulla schizofrenia che si può curare con la dieta chetogenica – sottolinea Bassetti – E poi il paracetamolo e l'autismo.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su kennedy cocaina

Ultime notizie su kennedy cocaina

Argomenti discussi: Perché la tragica storia d’amore tra John Kennedy Jr. e Carolyn Bessette continua ad appassionare; Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette, la serie tv; Difficile trovare attori con il fisico di Kennedy Jr., i peli sul petto sono scomparsi; Epstein e Kennedy Jr., quelle gite a caccia di ossa e fossili proibiti.

John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette: la loro Love Story nella nuova serie su Disney+ vi piacerà, parola nostraIn streaming dal 13 febbraio, la serie prodotta da Ryan Murphy, ripercorre una delle storie romantiche più invidiate e tragiche d’America ... grazia.it

Love Story di John Kennedy jr. e Carolyn Bessette: ancora un amore tragicoLove Story di John Kennedy jr. e Carolyn Bessette Magri, ricchi, belli e newyorchesi John F. Kennedy Jr. e Carolyn ... barbadillo.it

“Non mi spaventano i germi. Sniffavo cocaina direttamente dai sedili dei water“. Lo ha detto Robert F. Kennedy Jr., segretario alla Salute degli Stati Uniti, durante un’intervista al podcast This Past Weekend with Theo Von. La sua dichiarazione ha fatto presto il - facebook.com facebook

Usa, Kennedy Jr. :"Non ho paura dei germi. Sniffavo cocaina sulle tavolette del water" - la Repubblica x.com