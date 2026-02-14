Il ritorno della Minerva Giuli | Grande gioia mantenuta una promessa

Giuli annuncia il ritorno della Minerva ad Arezzo, riportata in città dopo nove anni di assenza, per motivi di restauro e sicurezza. La statua in bronzo, simbolo storico degli etruschi e molto amata dagli abitanti, sarà esposta al Museo Archeologico Nazionale fino al 6 settembre, consentendo ai visitatori di ammirarla da vicino e riscoprire un pezzo importante del passato locale.

"Questa giornata rappresenta solo l'inizio di un percorso comune in cui le straordinarie opere di arte antica ritornano nella loro sede d'origine, riunendo le energie, le consapevolezze e le aspettative della comunità" La Minerva è tornata ad Arezzo. Dopo nove anni la celebre statua bronza di epoca etrusca, uno dei simboli identitari degli aretini, è di nuovo in città e potrà essere ammirata per sette mesi (fino al 6 settembre) presso il Museo Archeologico Nazionale 'Gaio Cilnio Mecenate. La mostra prenderà il via domani, ma oggi si è celebrata l'inaugurazione, con la presenza del ministro della Cultura, Alessandro Giuli.