Il rifornimento di preservativi per gli atleti di Milano Cortina già previsto Il portavoce Cio | San Valentino è in pieno svolgimento

Il Comitato Olimpico Internazionale ha deciso di consegnare nuove scorte di preservativi agli atleti di Milano Cortina, dopo che quelle fornite inizialmente sono finite in soli tre giorni nel villaggio di Cortina. La decisione arriva in un momento in cui il portavoce del Cio ha commentato: “San Valentino è in pieno svolgimento”, sottolineando il clima di festa e di incontri tra gli atleti. Verranno distribuiti altri preservativi per garantire che nessuno rimanga senza durante i giochi.

Saranno distribuite altre scorte di preservativi agli atleti ospiti nei villaggi olimpici. Le scorte erano andate esaurite in tre giorni in quello di Cortina. Diecimila condom, con tanto di logo olimpico, vaporizzate. "Questo rende chiaro che San Valentino è in pieno svolgimento al Villaggio" ha dichiarato il portavoce del Cio, Mark Adams. Secondo i dati forniti, sarebbero stati utilizzati circa 10mila preservativi su una platea di 2.800 atleti. Il dato, oltre alla curiosità, ha posto un problema logistico: le scorte sono terminate rapidamente, ma dal Villaggio assicurano che i preservativi con il logo olimpico saranno riforniti nei prossimi giorni, ripristinando la consueta disponibilità gratuita per gli atleti.