Davide Manganaro, regista originario di Gioia Tauro, si trasferisce a Roma per seguire il sogno di diventare filmmaker. La sua scelta nasce dalla voglia di confrontarsi con il grande cinema e di trovare nuove occasioni di crescita. A Roma, ha trovato ambientazioni e stimoli che hanno dato forma ai suoi primi progetti, trasformando un sogno in realtà concreta.

Dal cuore della Calabria alla capitale italiana, il percorso di Davide Manganaro racconta una storia di passione, determinazione e amore per il cinema. Nato a Gioia Tauro, Manganaro ha iniziato a interessarsi al mondo del cinema quasi a dieci anni, durante le prime visioni con i genitori. “La mia passione per il cinema nasce da lontano. Dai primi film visti in famiglia, è scattato l’amore per questo mestiere”. Con poco più di 18 anni, Manganaro si è trasferito a Roma, dove ha iniziato il suo percorso nel mondo dello spettacolo. Prima come attore, studiando e facendo teatro, poi gradualmente passando dietro la macchina da presa. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Il regista Davide Manganaro da Gioia Tauro alla Capitale: “Roma ha fatto nascere il mio cinema”

Venerdì sera, alle 19:30, Fast News Platform trasmette in diretta un’intervista al regista Davide Manganaro.

