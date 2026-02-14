Il pubblico giovane non si interessa a Final Fantasy o Dragon Quest perché i tempi di sviluppo sono troppo lunghi?

Noriba, un ex artista videoludico e mangaka giapponese, ha acceso una discussione sui social affermando che i giovani preferiscono Pokémon perché i giochi di Final Fantasy e Dragon Quest richiedono troppo tempo di sviluppo. Ha raccontato di aver chiesto a diversi ragazzi quale saga preferissero, e tutti hanno risposto Pokémon, sottolineando un interesse più immediato. La questione riguarda anche i tempi di attesa più lunghi di alcuni giochi classici, che potrebbero spingere i giovani a scegliere alternative più rapide.

Negli ultimi giorni si è riacceso in Giappone un dibattito interessante: perché i più giovani sembrano meno interessati a saghe storiche come Final Fantasy e Dragon Quest? A sollevare la questione è stato il mangaka ed ex artista videoludico Noriba, che sui social ha raccontato di aver chiesto a diversi ragazzi quale franchise preferissero tra Dragon Quest e Final Fantasy, ricevendo una risposta quasi unanime: Pokémon. Un episodio che ha dato il via a una riflessione più ampia sul rapporto tra nuove generazioni e JRPG classici. Secondo una delle teorie più condivise, il nodo centrale sarebbe nei tempi di sviluppo.