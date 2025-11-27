decreto flussi via libera dal senato tra le critiche per i tempi troppo lunghi

Il Senato ha approvato in via definitiva il decreto Flussi, confermando il testo che aveva già ricevuto il voto favorevole della Camera. Il provvedimento è stato approvato per alzata di mano, con la maggioranza a favore e le opposizioni contrarie. Il decreto aveva ottenuto il primo via libera del Consiglio dei Ministri lo scorso 4 settembre, per poi tornare nuovamente in Cdm il 2 ottobre. Con l’approvazione parlamentare viene completata la cornice normativa relativa alla programmazione di 500mila ingressi nel triennio 2026-2028, come stabilito dal Dpcm già pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il testo, composto da dodici articoli, interviene su procedure, controlli, tempistiche e canali d’ingresso, con l’obiettivo di rendere più stabile e prevedibile la gestione dei flussi migratori per lavoro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

