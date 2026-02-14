Il proprietario di casa spara in aria ladro muore dissanguato nella recinzione ad Arezzo

Il proprietario di una villa ad Arezzo ha sparato in aria ieri sera, e il colpo ha provocato la morte di un ladro che si era rifugiato dietro la recinzione. Il ladro, ferito gravemente, ha perso molto sangue e non è riuscito a salvarsi. La polizia sta indagando sui dettagli della sparatoria e sulle circostanze che hanno portato alla tragedia. Un complice del ladro è riuscito a fuggire prima dell’intervento delle forze dell’ordine.

Un ladro è morto dissanguato ieri sera sulle colline di Arezzo dopo esser stato messo in fuga coi complici dai proprietari di una villa che hanno sparato un colpo di arma da fuoco in aria a scopo intimidatorio dopo che è scattata la sirena dell'allarme. Secondo una ricostruzione il malvivente si sarebbe ferito mortalmente scavalcando la recinzione. Una lacerazione a vasi sanguigni primari gli ha causato il decesso. Il cadavere trovato in un vigneto. I complici, pare due, non lo hanno soccorso e sono scappati. Ricerche a tappeto delle forze dell'ordine.