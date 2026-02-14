Il proprietario di casa ha sparato in aria ieri sera sulle colline di Arezzo, causando la morte di un ladro che si era introdotto nella villa. La vittima, colpita da un proiettile, è rimasta sanguinante e non è riuscita a raggiungere l’ospedale. L’uomo, che aveva con sé alcuni complici, aveva tentato di scappare dopo che i proprietari avevano azionato l’allarme. La scena si è svolta vicino alla recinzione della proprietà, dove la vittima è stata trovata in condizioni critiche.

Un ladro è morto dissanguato ieri sera sulle colline di Arezzo dopo esser stato messo in fuga coi complici dai proprietari di una villa che hanno sparato un colpo di arma da fuoco in aria a scopo intimidatorio dopo che è scattata la sirena dell'allarme. Secondo una ricostruzione il malvivente si sarebbe ferito mortalmente scavalcando la recinzione. Una lacerazione a vasi sanguigni primari gli ha causato il decesso. Il cadavere trovato in un vigneto. I complici, pare due, non lo hanno soccorso e sono scappati. Ricerche a tappeto delle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Il proprietario di casa spara in aria, ladro muore dissanguato nella recinzione

Un furto in una villa di Policiano, vicino ad Arezzo, ha portato alla morte di un uomo durante la fuga; il proprietario ha sparato in aria per spaventare i ladri, che sono riusciti a scappare ma lui è stato colpito da un proiettile e si è dissanguato.

Un ladro è morto dissanguato dopo aver tentato di svaligiare una villa a Policiano, in provincia di Arezzo.

