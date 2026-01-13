‘Mr Ping Pong’ al Teatro Barattoni uno spettacolo clown che vede trionfare la risata
Domenica 18 alle ore 16, al Teatro Barattoni di Ostellato, si terrà ‘Mr. Ping Pong’, uno spettacolo clown dedicato alla comicità e alla forza espressiva del protagonista, un improbabile campione sportivo. L’ingresso è gratuito. Un’occasione per assistere a un’interpretazione che valorizza la semplicità e la spontaneità del teatro di strada, offrendo un momento di leggerezza e divertimento per tutte le età.
Domenica 18 alle ore 16 (ingresso gratuito) al Teatro Barattoni di Ostellato arriva ‘Mr. Ping Pong’. Uno spettacolo clown, incentrato tutto sulla forza espressiva e la stravaganza del personaggio protagonista, un fantomatico quanto improbabile campione sportivo: il più grande giocatore al mondo. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Leggi anche: ’Mr Ping Pong’ sfida il pubblico. Al Barattoni lo spettacolo clown
Leggi anche: A Firenze uno spettacolo sul ping pong come metafora della vita
Grande partecipazione al primo torneo di Ping Pong ad #ozegna - facebook.com facebook
Come e’ possibile dare il #GoldenGlobes a un giocatore di ping pong, e non al colossale Leonardo di Caprio di “Una battaglia dopo l’altra”. x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.