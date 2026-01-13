‘Mr Ping Pong’ al Teatro Barattoni uno spettacolo clown che vede trionfare la risata

Domenica 18 alle ore 16, al Teatro Barattoni di Ostellato, si terrà ‘Mr. Ping Pong’, uno spettacolo clown dedicato alla comicità e alla forza espressiva del protagonista, un improbabile campione sportivo. L’ingresso è gratuito. Un’occasione per assistere a un’interpretazione che valorizza la semplicità e la spontaneità del teatro di strada, offrendo un momento di leggerezza e divertimento per tutte le età.

