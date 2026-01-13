‘Mr Ping Pong’ al Teatro Barattoni uno spettacolo clown che vede trionfare la risata

Da ferraratoday.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 18 alle ore 16, al Teatro Barattoni di Ostellato, si terrà ‘Mr. Ping Pong’, uno spettacolo clown dedicato alla comicità e alla forza espressiva del protagonista, un improbabile campione sportivo. L’ingresso è gratuito. Un’occasione per assistere a un’interpretazione che valorizza la semplicità e la spontaneità del teatro di strada, offrendo un momento di leggerezza e divertimento per tutte le età.

Domenica 18 alle ore 16 (ingresso gratuito) al Teatro Barattoni di Ostellato arriva ‘Mr. Ping Pong’. Uno spettacolo clown, incentrato tutto sulla forza espressiva e la stravaganza del personaggio protagonista, un fantomatico quanto improbabile campione sportivo: il più grande giocatore al mondo. 🔗 Leggi su Ferraratoday.itImmagine generica

Leggi anche: ’Mr Ping Pong’ sfida il pubblico. Al Barattoni lo spettacolo clown

Leggi anche: A Firenze uno spettacolo sul ping pong come metafora della vita

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.